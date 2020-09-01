Запеканка из рыбных консервов с картофелем
✑ Автор • tanya
Запеканки незаменимы для тех, кто не очень любит проводить много времени на кухне. Сложили ингредиенты и в духовку, пока запекается, занимаемся другими, более интересными делами. Запеканка из рыбной консервы, кроме того, очень бюджетный вариант и с рыбой возиться не надо, только банку открыть. Блюдо простое и вкусное.
Ингредиенты
картофель - 15 шт средних,
яйцо - 2 шт (1 сырое, 1 сварить),
морковь - 1 средняя,
лук репчатый - 1 шт.средняя,
консервы рыбные - 1 банка,
сметана - 2 ст.л,
сыр твердый - 70 гр,
масло растительное - 2 ст.л.
панировочные сухари - для посыпки противня,
соль - по вкусу,
специи - по вкусу.
яйцо - 2 шт (1 сырое, 1 сварить),
морковь - 1 средняя,
лук репчатый - 1 шт.средняя,
консервы рыбные - 1 банка,
сметана - 2 ст.л,
сыр твердый - 70 гр,
масло растительное - 2 ст.л.
панировочные сухари - для посыпки противня,
соль - по вкусу,
специи - по вкусу.
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Запеканка из рыбных консервов с картофелем. Процесс приготовления:
- Картофель отварить в подсоленной воде, когда будет готов, растолочь в пюре и немного подождать, пока остынет.
- В слегка остывшее пюре добавить яйцо и хорошо перемешать. Консервы открыть и выложив в тарелку, слегка размять вилкой. Натереть морковь на крупной терке.
- Мелко порезать лук. Припустить в растительном масле лук и морковь. Добавить к консервам. Отварить заранее яйцо вкрутую и также натереть его на крупной терке, добавить к консервам, добавить специи по вкусу и все хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.
- Противень смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Пюре разделить пополам, одну половину выложить на сухари и разровнять. На картофель выложить подготовленные консервы.
- На консервы выложить остальной картофель, разровнять и смазать сметаной. Присыпать натертым сыром. Отправить в разогретую до 200о духовку на 20 минут. Когда сыр подрумянится, можно доставать, запеканка из рыбной консервы и картофеля готова!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 169.90 ккал.
- ◈Жиры: 10.00 г.
- ◈Углеводы: 13.70 г.
- ◈Белок: 6.20 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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