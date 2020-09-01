Запеканка из рыбных консервов с картофелем. Процесс приготовления:

Картофель отварить в подсоленной воде, когда будет готов, растолочь в пюре и немного подождать, пока остынет.

В слегка остывшее пюре добавить яйцо и хорошо перемешать. Консервы открыть и выложив в тарелку, слегка размять вилкой. Натереть морковь на крупной терке.

Мелко порезать лук. Припустить в растительном масле лук и морковь. Добавить к консервам. Отварить заранее яйцо вкрутую и также натереть его на крупной терке, добавить к консервам, добавить специи по вкусу и все хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке.

Противень смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Пюре разделить пополам, одну половину выложить на сухари и разровнять. На картофель выложить подготовленные консервы.