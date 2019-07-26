Овощи с фрикадельками по-восточному. Процесс приготовления:

Подготовим ингредиенты, овощи помоем, если надо почистим. Кабачок и картофель нарежем пластинами примерно одинаковой толщины и длины. Обжарим с двух сторон в растительном масле до золотистой корочки.

Из фарша сформируем фрикадельки размером с грецкий орех, предварительно добавив туда соль и специи по вкусу. Фрикадельки также обжарим. На дно глубокой сковороды или кастрюли с толстым дном наливаем немного растительного масла и кладем помидоры, нарезанные на дольки репчатый лук нарезанный полукольцами. Половину фрикаделек и фасоли.

Следующий слой кабачков и картофеля, затем снова фрикадельки.

Снова лук, чеснок, помидоры и заливаем томатами в собственном соку, если надо досаливаем, добавляем специи.