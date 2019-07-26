Овощи с фрикадельками по-восточному
✑ Автор • Rj
Это скорее летнее блюдо, так как основное в нем овощи и немного мяса в виде фрикаделек. Овощи - кабачки, немного картофеля, который можно заменить баклажаном, конечно же лук и помидоры, приправы по вашему вкусу. Все просто, обжариваем слегка и тушим до готовности. Получаем ароматное, сытное и очень вкусное блюдо.
Ингредиенты
цуккини (или молодой кабачок) - 1 кг
помидор - 700 г
лук репчатый (больших) - 3 шт
фарш мясной - 500 г
картофель - 400 г
фасоль стручковая - 150 г
томаты в собственном соку (400 гр.) - 1 бан.
чеснок - 3 зуб.
перец чили - по вкусу
перец черный - по вкусу
соль - по вкусу
масло растительное - для жарки
петрушка - по вкусу
куркума - по вкусу
сахар - 1 ст. л.
кориандр - по вкусу
помидор - 700 г
лук репчатый (больших) - 3 шт
фарш мясной - 500 г
картофель - 400 г
фасоль стручковая - 150 г
томаты в собственном соку (400 гр.) - 1 бан.
чеснок - 3 зуб.
перец чили - по вкусу
перец черный - по вкусу
соль - по вкусу
масло растительное - для жарки
петрушка - по вкусу
куркума - по вкусу
сахар - 1 ст. л.
кориандр - по вкусу
Время приготовления (120 минут)
Ингредиентов на (5 порций)
Овощи с фрикадельками по-восточному. Процесс приготовления:
- Подготовим ингредиенты, овощи помоем, если надо почистим. Кабачок и картофель нарежем пластинами примерно одинаковой толщины и длины. Обжарим с двух сторон в растительном масле до золотистой корочки.
- Из фарша сформируем фрикадельки размером с грецкий орех, предварительно добавив туда соль и специи по вкусу. Фрикадельки также обжарим. На дно глубокой сковороды или кастрюли с толстым дном наливаем немного растительного масла и кладем помидоры, нарезанные на дольки репчатый лук нарезанный полукольцами. Половину фрикаделек и фасоли.
- Следующий слой кабачков и картофеля, затем снова фрикадельки.
- Снова лук, чеснок, помидоры и заливаем томатами в собственном соку, если надо досаливаем, добавляем специи.
- Тушим на слабом огне около 40 минут. Подаем горячими, можно со сметаной, но и холодным это блюдо очень вкусным.
Пищевая ценность
- ◈Калории: 148.47 ккал.
- ◈Жиры: 11.90 г.
- ◈Углеводы: 1.70 г.
- ◈Белок: 10.10 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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