Голубцы с яйцом жареные в панировке - овощное блюдо
✑ Автор • tanya
Может быть это и не голубцы, но в капустной обертке вкусная начинка из яйца и майонеза, снаружи хрустящая панировка - все очень аппетитно выглядит и вкус не разочаровывает. Можно на закуску, перекус или ужин до 18-00.
Ингредиенты
капуста белокочанная - 10 небольших листьев
яйцо куриное - 5 шт
мука пшеничная - 60 г
укроп - 3 веточ.
сыр твердый - 50 г
майонез - 1.5 ст. л.
соль - по вкусу
яйцо куриное - 5 шт
мука пшеничная - 60 г
укроп - 3 веточ.
сыр твердый - 50 г
майонез - 1.5 ст. л.
соль - по вкусу
Время приготовления (40 минут)
Ингредиентов на (2 порции)
Голубцы с яйцом жареные в панировке - овощное блюдо. Процесс приготовления:
- Отделить листья капусты от кочана и приварить в кипятке до легкого размягчения. Жесткую среднюю полоску можно размять скалкой, а можно срезать оставив тонкую полосочку, или вообще вырезать. Для начинки отварить вкрутую два яйца, очистить и натереть на мелкой терке, также мелко натереть сыр и порезать зелень. Посолить и добавить майонез. Все перемешать.
- На каждый капустный лист выложить столовую ложку начинки и равномерно распределить по всей поверхности, оставив по 1 см по краям.
- Завернуть голубцы в виде рулета.
- В отдельную емкость насыпать муку, в другу вбить 2 яйца и взболтать до однородности. Каждый рулет обвалять в муке, затем в яйце, затем снова в муке.
- Обжарить каждый голубец в разогретом растительном масле с двух сторон. Голубцы с яйцом жареные в панировке - овощное блюдо готово!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 80.00 ккал.
- ◈Жиры: 7.00 г.
- ◈Углеводы: 6.00 г.
- ◈Белок: 9.00 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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