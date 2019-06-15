Голубцы с яйцом жареные в панировке - овощное блюдо. Процесс приготовления:

Отделить листья капусты от кочана и приварить в кипятке до легкого размягчения. Жесткую среднюю полоску можно размять скалкой, а можно срезать оставив тонкую полосочку, или вообще вырезать. Для начинки отварить вкрутую два яйца, очистить и натереть на мелкой терке, также мелко натереть сыр и порезать зелень. Посолить и добавить майонез. Все перемешать.

На каждый капустный лист выложить столовую ложку начинки и равномерно распределить по всей поверхности, оставив по 1 см по краям.

Завернуть голубцы в виде рулета.

В отдельную емкость насыпать муку, в другу вбить 2 яйца и взболтать до однородности. Каждый рулет обвалять в муке, затем в яйце, затем снова в муке.