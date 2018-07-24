Кабачковые наггетсы - блюдо из овощей
✑ Автор • Rj
Продолжаем кабачковые рецепты, жарим кабачки в панировке. Это овощное блюдо вполне может заменить куриные наггетсы, или быть гарниром к мясным.
Ингредиенты
цуккини средний - 450 гр
соль - по вкусу
мука - 2 ст.л.
яйца - 1 шт.
панировочные сухари - 100 гр
твердый сыр - 30 гр
растительное масло - для жарки
соль - по вкусу
мука - 2 ст.л.
яйца - 1 шт.
панировочные сухари - 100 гр
твердый сыр - 30 гр
растительное масло - для жарки
Время приготовления (30 минут)
Ингредиентов на (4 порции)
Кабачковые наггетсы - блюдо из овощей. Процесс приготовления:
Пищевая ценность
- ◈Калории: 116.00 ккал.
- ◈Жиры: 1.58 г.
- ◈Углеводы: 20.93 г.
- ◈Белок: 4.34 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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