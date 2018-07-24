Кабачковые наггетсы - блюдо из овощей

✑ Автор • Rj
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Продолжаем кабачковые рецепты, жарим кабачки в панировке. Это овощное блюдо вполне может заменить куриные наггетсы, или быть гарниром к мясным.

Ингредиенты

цуккини средний - 450 гр
соль - по вкусу
мука - 2 ст.л.
яйца - 1 шт.
панировочные сухари - 100 гр
твердый сыр - 30 гр
растительное масло - для жарки
Время приготовления (30 минут)
Ингредиентов на (4 порции)
Кабачковые наггетсы - блюдо из овощей. Процесс приготовления:
  • Молоденький цуккини нарезать брусочками, посолить. Обвалять в муке.
  • Яйца взбить вилкой.
  • Сыр натереть на мелкой терке и мешать с панировочными сухарями.
  • Обвалять все брусочки цуккини.
  • Разогреть растительное масло и обжарить цуккини в панировке. Кабачковые наггетсы - блюдо из овощей готовы!
цуккини мука яйца сухари панировочные сыр твердый масло растительное
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Пищевая ценность

  • Калории: 116.00 ккал.
  • Жиры: 1.58 г.
  • Углеводы: 20.93 г.
  • Белок: 4.34 г.
  • Порция: 100 грамм
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