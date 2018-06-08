Омлет с кабачками - овощное блюдо
✑ Автор • tanya
Для завтрака рецепт этого блюда из овощей настоящая находка. Кабачки достаточно сытный и низкокалорийный овощ. Складываем овощи, заливаем яйцом и ставим в духовку, минимум трудозатрат. Пока омлет запекается можно досмотреть воскресный сон.
Ингредиенты
кабачок (небольшие) - 2 шт
помидор (средний) - 1 шт
перец болгарский (небольшой) - 1 шт
яйцо куриное (среднего размера) - 7 шт
кефир (или майонез) - 3 ст. л.
сметана (густая) - 4 ст. л.
смесь специй - 0,5 ч. л.
соль - по вкусу
лук зеленый - две веточки, по желанию
укроп - по вкусу
масло растительное - 2 ч. л.
масло сливочное - 1 ч. л.
мука пшеничная - 2 ст. л.
помидор (средний) - 1 шт
перец болгарский (небольшой) - 1 шт
яйцо куриное (среднего размера) - 7 шт
кефир (или майонез) - 3 ст. л.
сметана (густая) - 4 ст. л.
смесь специй - 0,5 ч. л.
соль - по вкусу
лук зеленый - две веточки, по желанию
укроп - по вкусу
масло растительное - 2 ч. л.
масло сливочное - 1 ч. л.
мука пшеничная - 2 ст. л.
Время приготовления (50 минут)
Ингредиентов на (3 порции)
Омлет с кабачками - овощное блюдо. Процесс приготовления:
- Кабачки тонко режем. Смазываем противень растительным маслом и выкладываем кабачки. Солим, посыпаем приправами.
- Болгарский перец режем соломкой и выкладываем на кабачки.
- Яйца взбиваем, добавляем майонез или кефир, метану, зелень, муку, перемешиваем.
- Заливаем овощи в противне.
- Выкладываем нарезанные пластинами помидоры и кусочки сливочного масла. Ставим в разогретую до 180о духовку на 30 минут. Как только омлет подрумянится - готово!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 108.45 ккал.
- ◈Жиры: 7.39 г.
- ◈Углеводы: 2.39 г.
- ◈Белок: 7.31 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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