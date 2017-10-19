Тыквенная запеканка
✑ Автор • Rj
Тыквенная запеканка - вариант запеканки с тыквой, на мой взгляд должно получиться пышно и вкусно.Печеная тыква сама по себе очень вкусный продукт, настоящий кладезь полезных веществ. Когда же еще как не осенью помочь организму и насытить его всякими полезностями.
Ингредиенты
тыква - 1 кг
сметана - 200 гр
яйцо - 3 шт
сахар - 6 ст. л
манная крупа - 6-7 ст. л
ванильный сахар - 1 пакетик
сливочное масло - 30 гр
сметана - 200 гр
яйцо - 3 шт
сахар - 6 ст. л
манная крупа - 6-7 ст. л
ванильный сахар - 1 пакетик
сливочное масло - 30 гр
Время приготовления (1 час 10 минут)
Ингредиентов на (5 порций)
Тыквенная запеканка. Процесс приготовления:
- Чистим тыкву от кожуры.Натираем на крупной терке. Делим на три части для распределения в трех слоях.Смазываем форму для запекания маслом и присыпаем манной крупой, чтобы избежать прилипания.
- Натертую тыкву раскладываем равномерно по дну формы. Посыпаем тыкву равномерно сахаром около 2-х ч.л и 2-мя столовыми ложками манки. Сверху снова накладываем слой тыквы и повторяем процедуру с сахаром и манкой, потом делаем еще один слой.
- Взбиваем яйца, добавляем сметану, еще взбиваем и добавляем ванильный сахар.
- Взбитой сметаной с яйцами заливаем подготовленную тыкву с манкой.
- Разогреваем духовку до 180о. Запекаем 40 минут.Если любите сладкое,готовую запеканку присыпьте сахарной пудрой.
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