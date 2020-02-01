Горячие бутерброды с фаршем на сковороде - быстрый завтрак
✑ Автор • tanya
Рецепт горячих бутербродов с фаршем пригодится для быстрого завтрака или ужина. Готовим их на сковороде, времени тратим немного, получаем вкусные полукотлеты, так можно представить полученный результат.
Ингредиенты
батон - 1 шт
фарш мясной - 250 г
лук репчатый - 2 шт.
яйцо куриное - 3 шт.
сметана - 3 ст. л.
масло растительное - для жарки
соль - по вкусу
перец черный - по вкусу
мука - 2-3 ст. л.
фарш мясной - 250 г
лук репчатый - 2 шт.
яйцо куриное - 3 шт.
сметана - 3 ст. л.
масло растительное - для жарки
соль - по вкусу
перец черный - по вкусу
мука - 2-3 ст. л.
Время приготовления (30 минут)
Ингредиентов на (4 порции)
Горячие бутерброды с фаршем на сковороде - быстрый завтрак. Процесс приготовления:
- Яйца слегка взбить со сметаной, затем добавить муку, перемешать.
- Очищенный лук лучше натереть на мелкой терке, чтобы он не ощущался в фарше. Добавить соль, перец.
- Фарш с луком добавить в яйца. Все хорошо перемешать. Сковороду разогреть, добавить растительное масло. На ломтики батона нанести слой фарша. Каждый ломтик положить в разогретое масло вниз фаршем и жарить до полной готовности фарша. Затем можно перевернуть и обжарить обратную сторону, а можно и обойтись без этого. Горячие бутерброды с фаршем готовы.
Пищевая ценность
- ◈Калории: 330.20 ккал.
- ◈Жиры: 27.30 г.
- ◈Углеводы: 10.50 г.
- ◈Белок: 10.10 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!