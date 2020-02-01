Горячие бутерброды с фаршем на сковороде - быстрый завтрак

Очищенный лук лучше натереть на мелкой терке, чтобы он не ощущался в фарше. Добавить соль, перец.

Фарш с луком добавить в яйца. Все хорошо перемешать. Сковороду разогреть, добавить растительное масло. На ломтики батона нанести слой фарша. Каждый ломтик положить в разогретое масло вниз фаршем и жарить до полной готовности фарша. Затем можно перевернуть и обжарить обратную сторону, а можно и обойтись без этого. Горячие бутерброды с фаршем готовы.