Мясной пирог из фарша с грибами - закуска к празднику
✑ Автор • tanya
Этот пирог можно приготовить в мультиварке или духовке. Недорогая и очень сытная закуска к празднику, мука не используется. Готовим по этому рецепту, угощаем гостей и празднуем Новый год!
Ингредиенты
фарш куриный (или индейки) - 500 г
лук репчатый - 1 шт
шампиньоны (свежие) - 200 г
яйцо куриное (сырые) - 3 шт
морковь (или одна крупная, сырая) - 2 шт
сыр твердый - 100 г
чеснок - 2 зуб.
горчица - 1 ч. л.
майонез - 2 ст. л.
соль - по вкусу
масло растительное (для смазывания формы) - по вкусу
лук репчатый - 1 шт
шампиньоны (свежие) - 200 г
яйцо куриное (сырые) - 3 шт
морковь (или одна крупная, сырая) - 2 шт
сыр твердый - 100 г
чеснок - 2 зуб.
горчица - 1 ч. л.
майонез - 2 ст. л.
соль - по вкусу
масло растительное (для смазывания формы) - по вкусу
Время приготовления (70 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Мясной пирог из фарша с грибами - закуска к празднику. Процесс приготовления:
- Мелко порезать лук и соединить с фаршем, добавить горчицу. Мелко порезать шампиньоны, добавить к фаршу, вбить яйцо. Посолить, добавить любимые специи. Все перемешать.
- Морковь натереть на мелкой терке, добавить майонез, яйцо и чеснок, сыр натереть на крупной терке и вбить яйцо.
- Форму для запекания или чашу мультиварки смазать растительным маслом. Фарш разделить на две части. Первый слой из фарша выложить в форму, разровнять, следующим будет слой моркови.
- Затем снова слой фарша и завершить все слоем сыра. Мльтиварку включить в режим "Выпечка" на 40-50 мин. Если выпекаем в духовке то при 180о печем те же 40 минут. По окончании выпекания даем постоять 15 минут и аккуратно вынимаем. Мясной пирог из фарша с грибами - закуска к празднику готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 232.96 ккал.
- ◈Жиры: 10.41 г.
- ◈Углеводы: 21.48 г.
- ◈Белок: 9.32 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!