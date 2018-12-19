Форму для запекания или чашу мультиварки смазать растительным маслом. Фарш разделить на две части. Первый слой из фарша выложить в форму, разровнять, следующим будет слой моркови.

Затем снова слой фарша и завершить все слоем сыра. Мльтиварку включить в режим "Выпечка" на 40-50 мин. Если выпекаем в духовке то при 180о печем те же 40 минут. По окончании выпекания даем постоять 15 минут и аккуратно вынимаем. Мясной пирог из фарша с грибами - закуска к празднику готов!