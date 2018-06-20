Снек из нута - хрустящая закуска
✑ Автор • Rj
Альтернатива чипсам. Эта закуска из нута, приготовленная по нашему рецепту поможет вам заменить такие вредные и заманчивые закуски из магазина. Приготовьте снек из нута своими руками и это станет любимой закуской для всех домашних.
Ингредиенты
отваренный нут - 300 гр
оливковое масло -1 ст.л.
молотая зира - 1/4 ч.л.
сухой чеснок в порошке - 1/4 ч.л.
кайенский перец или молотый чили - 1/8 ч.л.
соль - по вкусу
оливковое масло -1 ст.л.
молотая зира - 1/4 ч.л.
сухой чеснок в порошке - 1/4 ч.л.
кайенский перец или молотый чили - 1/8 ч.л.
соль - по вкусу
Время приготовления (40 минут)
Ингредиентов на (1 порция)
Снек из нута - хрустящая закуска. Процесс приготовления:
Пищевая ценность
- ◈Калории: 393.08 ккал.
- ◈Жиры: 11.10 г.
- ◈Углеводы: 57.68 г.
- ◈Белок: 17.97 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!