Азу из курицы
✑ Автор • Rj
Азу, блюдо восточной кухни, которое готовят преимущественно из говядины. Но современные хозяйки, предпочитают рецепты более оперативные и по этому предлагаем заменить говядину на курицу. Чтобы приблизиться к оригиналу, возьмем окорочка. Сытное и вкусное азу из курицы вам понравится.
Ингредиенты
куриные бедрышки - 6 шт (~ 700 г)
картофель - 800 г
соленые огурцы ~ 200 г
луковица - 1 крупная
хмели-сунели (желанию, можно заменить) -1 ч. л
соль, перец молотый - по вкусу
лавровый лист - 1-2 шт
томатная паста - 4 ст. л
сахар -1-2 ч. л
растительное масло - 4-6 ст. ложек
картофель - 800 г
соленые огурцы ~ 200 г
луковица - 1 крупная
хмели-сунели (желанию, можно заменить) -1 ч. л
соль, перец молотый - по вкусу
лавровый лист - 1-2 шт
томатная паста - 4 ст. л
сахар -1-2 ч. л
растительное масло - 4-6 ст. ложек
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (5 порций)
Азу из курицы. Процесс приготовления:
- Куриные бедра промыть и просушить. Снять мясо с косточек. Порезать на кусочки.
- Кусочки мяса обжарить в растительном масле минут 7. Переложить мясо в кастрюлб с толстым дном. В сковроде пассеровать лук, нарезанный полукольцами.
- Переложить лук к мясу. Картофель обжарить в сковороде до готовности. Отправить готовый картофель к мясу. Добавить мелко порезанные огурцы. Поперчить, посолить по вкусу, добавить лавровый лист, томатную пасту и залить парой стаканов воды.
- Перемешать, довести до кипения и варить несколько минут (10-15) на слабом огне. Добавить зелень. Азу из курицы готово!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 159.05 ккал.
- ◈Жиры: 9.29 г.
- ◈Углеводы: 2.79 г.
- ◈Белок: 14.70 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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