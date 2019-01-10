Ребрышки говяжьи, тушеные в пиве, под горчичным маринадом - блюдо из мяса. Процесс приготовления:

Мясо подготовить (промыть, просушить)- сложить в кастрюлю с толстым дном, добавить лук, чеснок, морковь, горчицу, лавровый лист. Залить пивом, чтобы покрыло, можно немного долить воды, если пиво не полностью покрыло мясо. Довести до кипения, снять пену и на очень слабом огне тушить около двух часов.

Когда мясо будет готово, вынуть из бульона. Бульон охладить и можно использовать для приготовления различных соусов. Можно разлить по формочкам и заморозить затем использовать по необходимости.

Смешать все ингредиенты для маринада.

Форму для запекания смазать растительным маслом обмазать ребрышки подготовленным маринадом и выложить в форму.