Ребрышки говяжьи, тушеные в пиве, под горчичным маринадом - блюдо из мяса
✑ Автор • Rj
Ребрышки говяжьи, тушеные в пиве, под горчичным маринадом - блюдо из мяса замечательно вкусное. Мясо нежное и сочное. Самим ничего особенного делать не придется, промыть и тушить, затем подрумянить немного в духовке. Даже самому неопытному повару по силам приготовить это блюдо для гостей или домашних.
Ингредиенты
мясо
говядина (ребрышки) - 1500 г
масло растительное (для смазки противня) - 1 ст. л.
варка
пиво нефильтрованное (пшеничное) - 1000 мл
лук репчатый - 1 шт
морковь - 1 шт
чеснок (головка) - 1 шт
горчица (столовая острая) - 2 ст. л.
перец душистый - 3 шт
лист лавровый = 3 шт
соль - 1,7 ч. л.
вода - по вкусу
маринад
гвоздика - 3 шт
горчица (столовая острая) - 2 ст. л.
чеснок - 5 зуб.
соус (Вустерский или соевый соус) - 2 ч. л.
масло оливковое - 80 мл
говядина (ребрышки) - 1500 г
масло растительное (для смазки противня) - 1 ст. л.
варка
пиво нефильтрованное (пшеничное) - 1000 мл
лук репчатый - 1 шт
морковь - 1 шт
чеснок (головка) - 1 шт
горчица (столовая острая) - 2 ст. л.
перец душистый - 3 шт
лист лавровый = 3 шт
соль - 1,7 ч. л.
вода - по вкусу
маринад
гвоздика - 3 шт
горчица (столовая острая) - 2 ст. л.
чеснок - 5 зуб.
соус (Вустерский или соевый соус) - 2 ч. л.
масло оливковое - 80 мл
Время приготовления (180 минут)
Ингредиентов на (6 порций)
Ребрышки говяжьи, тушеные в пиве, под горчичным маринадом - блюдо из мяса. Процесс приготовления:
- Мясо подготовить (промыть, просушить)- сложить в кастрюлю с толстым дном, добавить лук, чеснок, морковь, горчицу, лавровый лист. Залить пивом, чтобы покрыло, можно немного долить воды, если пиво не полностью покрыло мясо. Довести до кипения, снять пену и на очень слабом огне тушить около двух часов.
- Когда мясо будет готово, вынуть из бульона. Бульон охладить и можно использовать для приготовления различных соусов. Можно разлить по формочкам и заморозить затем использовать по необходимости.
- Смешать все ингредиенты для маринада.
- Форму для запекания смазать растительным маслом обмазать ребрышки подготовленным маринадом и выложить в форму.
- Духовку разогреть до 200о, поставить мясо в духовку на 20 минут. Когда подрумянится достаем из духовки и ребрышки говяжьи, тушеные в пиве, под горчичным маринадом - блюдо из мяса готовы!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 176.72 ккал.
- ◈Жиры: 10.79 г.
- ◈Углеводы: 1.56 г.
- ◈Белок: 16.56 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!