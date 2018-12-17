Котлеты из свинины без лука - блюдо из мяса

Хорошо вымесить фарш и поставить в холодильник на часов 5. Фарш станет плотнее, сформировать при помощи ложки котлетки и обжарить их с двух сторон до золотистой корочки на растительном масле. Затем накрыть крышкой и еще минут 20 потушить.