Котлеты из свинины без лука - блюдо из мяса
✑ Автор • tanya
Котлеты без лука особенно понравятся детям, так как многие из малышей не любят этот овощ ни в каком виде. Но котлетки аппетитно пахнут чесночком, на вкус сочные и нежные.
Ингредиенты
свинина (мякоть нежирной свинины) - 400 г
яйцо куриное - 1 шт
майонез - 100 г
крахмал картофельный - 2 ст. л.
порошок чесночный - по вкусу
масло сливочное - 1 ст. л.
соль - 1 ч. л.
перец черный - по вкусу
масло растительное - 2 ст. л.
яйцо куриное - 1 шт
майонез - 100 г
крахмал картофельный - 2 ст. л.
порошок чесночный - по вкусу
масло сливочное - 1 ст. л.
соль - 1 ч. л.
перец черный - по вкусу
масло растительное - 2 ст. л.
Время приготовления (40 минут)
Ингредиентов на (4 порции)
Котлеты из свинины без лука - блюдо из мяса. Процесс приготовления:
- Нежирную свинину смолоть в фарш, добавить майонез, соль, перец.
- Яйцо взбить вилкой, добавить к фаршу, затем крахмал и чесночный порошок.
- Хорошо вымесить фарш и поставить в холодильник на часов 5. Фарш станет плотнее, сформировать при помощи ложки котлетки и обжарить их с двух сторон до золотистой корочки на растительном масле. Затем накрыть крышкой и еще минут 20 потушить.
- Растопить сливочное масло и обмазать котлетки. Котлеты из свинины без лука - блюдо из мяса готово!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 287.77 ккал.
- ◈Жиры: 22.79 г.
- ◈Углеводы: 9.90 г.
- ◈Белок: 13.12 г.
- ◈Порция: 100 грамм
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!