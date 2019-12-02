Нежные котлеты из трески по-японски
✑ Автор • tanya
Эти котлеты чем то похожи на оладьи - нежные, воздушные они будут к месту на диетический ужин или перекус. Очень легкое блюдо как для организма, так и в приготовлении. Несомненное достоинство так же в том, что приготовить их можно из любой, даже самой дешевой рыбы.
Ингредиенты
рыба (треска, минтай, хек – филе) - 500 г
мука кукурузная (если ее нет, то можно пшеничную) - 1 ст. л.
яйцо куриное - 4 шт
вино белое сухое (десертное) - 1,5 ст. л.
сахар - 1,5 ч. л.
масло растительное (для жарки) - 3 ст. л.
специи (соль, перец черный молотый) - по вкусу
мука кукурузная (если ее нет, то можно пшеничную) - 1 ст. л.
яйцо куриное - 4 шт
вино белое сухое (десертное) - 1,5 ст. л.
сахар - 1,5 ч. л.
масло растительное (для жарки) - 3 ст. л.
специи (соль, перец черный молотый) - по вкусу
Время приготовления (30 минут)
Ингредиентов на (4 порции)
Нежные котлеты из трески по-японски. Процесс приготовления:
- Филе рыбы пропустить через мясорубку или измельчить в кухонном комбайне.
- Отделить белки от желтков. Желтки добавить в фарш, туда же отправить специи, муку и вино. Еще раз хорошо взбить.
- Отдельно взбить белки с сахаром.
- Соединить фарш и белки. Получится нежная, воздушная смесь.
- В сковороде разогреть растительное масло. Столовой ложкой выложить порции фарша в разогретое масло и обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Нежные котлеты из рыбы по-японски готовы!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 159.48 ккал.
- ◈Жиры: 6.26 г.
- ◈Углеводы: 12.59 г.
- ◈Белок: 13.39 г.
- ◈Порция: 100 грамм
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!