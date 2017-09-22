Творожные панкейки- воздушные оладьи
✑ Автор • tanya
Творожные панкейки- воздушные оладьи, панкейки по сути американские оладьи. Тесто можно делать с различными добавками, сегодня наполняем панкейки творогом. Отличный завтрак для всей семьи, быстро и не дорого.
Ингредиенты
творог - 170 г
яйца куриные крупные - 3 шт.
сахар - 1 ст. л.
масло сливочное - 4 ст. л.
сок апельсиновый - 2 ст. л.
мука - ½ стакана
соль - 1 щепотка
корица молотая - 1 щепотка
цедра апельсина- 1 ст. л.
яйца куриные крупные - 3 шт.
сахар - 1 ст. л.
масло сливочное - 4 ст. л.
сок апельсиновый - 2 ст. л.
мука - ½ стакана
соль - 1 щепотка
корица молотая - 1 щепотка
цедра апельсина- 1 ст. л.
Время приготовления (35 минут)
Ингредиентов на (3 порции)
Творожные панкейки- воздушные оладьи. Процесс приготовления:
- В миксере тщательно взбить творог с маслом, добавить желтки и апельсиновый сок и еще раз взбить.
- Всыпать муку, сахар, соль и корицу, еще раз взбить. Затем добавить цедру апельсина и хорошо перемешать.
- Отдельно взбить яичные белки в крепкую пену.
- Ввести осторожно взбитые белки в творожное тесто, перемешать до однородности.
- На разогретом сливочном масле жарить панкейки: сначала с одной стороны, должны появиться пузырьки, тогда перевернуть и около 2 х минут жарить с другой стороны.Творожные панкейки- воздушные оладьи готовы!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 242.14 ккал.
- ◈Жиры: 4.66 г.
- ◈Углеводы: 37.47 г.
- ◈Белок: 12.94 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!