Французская выпечка - Лотарингский вишневый пирог
✑ Автор • Rj
Французская выпечка - Лотарингский вишневый пирог, важным ингредиентом пирога является творог, он придает тесту нежность, вишня - пикантность, в результате получается вкусный и нежный десерт. Угостить можно и гостей и, коллег на работе.
Ингредиенты
вишня без косточек - 500 г
яйцо куриное - 4 шт
творог - 250 г
мука - 250 г
пудра сахарная - 125 г
ликер вишневый - 1 ст.л
дрожжи - 1 пакет
масло растительное - 2 ст.л
масло сливочное - 20 г
соль - по вкусу
яйцо куриное - 4 шт
творог - 250 г
мука - 250 г
пудра сахарная - 125 г
ликер вишневый - 1 ст.л
дрожжи - 1 пакет
масло растительное - 2 ст.л
масло сливочное - 20 г
соль - по вкусу
Время приготовления (1 час 30 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Французская выпечка - Лотарингский вишневый пирог. Процесс приготовления:
- Отделить белки от желтков. Желтки взбить миксером с сахарной пудрой добела. И не переставая взбивать влить растительное масло.
- Белки взбить в крепкую пену.
- Творог, должен быть обязательно свежий, взбить, можно добавить сметаны и соединить с яично-сахарной массой. Муку смешать с разведенными дрожжами ввести в яично-творожную смесь.
- Замесить тесто, раскатать в пласт и вложить на подготовленный противень.
- Вишни разложить на тесте и слегка встряхнуть чтобы ягоды вошли в тесто. Выпекать пирог в разогретой до 180 о духовке 60 минут. Вынуть готовый пирог из духовки и дать остыть. Подавать холодным.
Пищевая ценность
- ◈Калории: 182.61 ккал.
- ◈Жиры: 9.04 г.
- ◈Углеводы: 20.84 г.
- ◈Белок: 4.32 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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