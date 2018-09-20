Торт заварной с творожным кремом - нежный десерт. Процесс приготовления:

В кастрюлю кладем сахар, соду, мед, яйца и взбиваем миксером. Ставим на огонь на водяной бане и постоянно помешивая доводим массу до увеличения объема в двое. Снимаем с огня и остужаем. В остывшую смесь всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Ставим в холодильник на 3 часа.

Достаем тесто из холодильника. Выстилаем противень пекарской бумагой. Обрезаем её по размеру противня , затем снимаем и слегка обмакивая руки в муке раскладываем тесто в виде коржей на бумаге, раскатываем и на лепешки диаметром около 15 см. Выпекаем в духовке при 200о около 15 минут. Лепешки сразу снимаем и остужаем ужу без бумаги. Обрезаем края и обрезки хорошо высушиваем в духовке.

Для крема в творог вбиваем желтки, сахар, ванилин и хорошо растираем при помощи блендера чтобы не было комочков. Ставим на огонь, добавляем масло и постоянно помешивая нагреваем пока не пойдут пузыри. После этого варим еще пару минут, чтобы крем был как манная каша.