Торт заварной с творожным кремом - нежный десерт
✑ Автор • tanya
На десерт съесть кусочек торта приготовленного по этому рецепту и гарантировано хорошее настроение. Рецепт оригинальный - тесто завариваем на водяной бане, крем из творога, но так же заварной. Очень интересный рецепт и результата очень вкусный и нежный.
Ингредиенты
для теста
мука пшеничная - 180 г
мед - 2 ст. л.
яйцо куриное - 2 шт
сахар - 150г,
сода - 2/3 ч. л.
разрыхлитель теста - 2/3 ч. л.
для крема
творог - 400 г
сахар - 100г
масло сливочное - 50 г
желток яичный - 2 шт
ванилин - на кончике ножа
мука пшеничная - 180 г
мед - 2 ст. л.
яйцо куриное - 2 шт
сахар - 150г,
сода - 2/3 ч. л.
разрыхлитель теста - 2/3 ч. л.
для крема
творог - 400 г
сахар - 100г
масло сливочное - 50 г
желток яичный - 2 шт
ванилин - на кончике ножа
Время приготовления (3 часа 30 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Торт заварной с творожным кремом - нежный десерт. Процесс приготовления:
- В кастрюлю кладем сахар, соду, мед, яйца и взбиваем миксером. Ставим на огонь на водяной бане и постоянно помешивая доводим массу до увеличения объема в двое. Снимаем с огня и остужаем. В остывшую смесь всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Ставим в холодильник на 3 часа.
- Достаем тесто из холодильника. Выстилаем противень пекарской бумагой. Обрезаем её по размеру противня , затем снимаем и слегка обмакивая руки в муке раскладываем тесто в виде коржей на бумаге, раскатываем и на лепешки диаметром около 15 см. Выпекаем в духовке при 200о около 15 минут. Лепешки сразу снимаем и остужаем ужу без бумаги. Обрезаем края и обрезки хорошо высушиваем в духовке.
- Для крема в творог вбиваем желтки, сахар, ванилин и хорошо растираем при помощи блендера чтобы не было комочков. Ставим на огонь, добавляем масло и постоянно помешивая нагреваем пока не пойдут пузыри. После этого варим еще пару минут, чтобы крем был как манная каша.
- Горячим кремом смазываем коржи, складываем тортик и обмазываем со всех сторон. Высушенные обрезки измельчаем и посыпаем тортик. Готово!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 264.45 ккал.
- ◈Жиры: 11.62 г.
- ◈Углеводы: 33.91 г.
- ◈Белок: 5.54 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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