Сливовый пирог - вкусная выпечка
✑ Автор • Rj
Ингредиенты
слива - 700 г
яйцо куриное - 3 шт
сахар - 150 г
цедра лимона - 1 ч. л.
сливки (30%, жирные) - 200 мл
разрыхлитель теста - 15 г
миндаль (дробленный, необязательно) - 50 г
джем (светлый, необязательно) - 3 ст. л.
мука пшеничная - 300 г
яйцо куриное - 3 шт
сахар - 150 г
цедра лимона - 1 ч. л.
сливки (30%, жирные) - 200 мл
разрыхлитель теста - 15 г
миндаль (дробленный, необязательно) - 50 г
джем (светлый, необязательно) - 3 ст. л.
мука пшеничная - 300 г
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Сливовый пирог - вкусная выпечка. Процесс приготовления:
- Муку просеять и смешать с разрыхлителем. Яйца взбить с сахаром.
- Во взбитые яйца влить сливки, еще раз взбить. Затем постепенно добавляя муку замесить тесто. Добавить цедру лимона.
- Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Противень выстлать пекарской бумагой, смазанной маслом. Выложить тесто ровным слоем. Сливы разрезать четвертинками и выложить в тесто. Посыпать измельченными орехами. Выпекать при 180о 40 минут.
- Сливовый пирог готов! Если хотите, можно смазать поверхность пирога джемом.
Пищевая ценность
- ◈Калории: 272.83 ккал.
- ◈Жиры: 12.57 г.
- ◈Углеводы: 35.81 г.
- ◈Белок: 4.29 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!