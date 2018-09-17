Шоколадный торт с орехами без выпечки - быстрый десерт
✑ Автор • Rj
Еще один рецепт торта без выпечки в нашем журнале. Очень удобно - не надо возиться с тестом, поставил в холодильник и достал, когда потребовалось. Конечно этот шоколадный торт достаточно сладкий, но если соблюдать меру, то вашей фигуре ничего не угрожает.
Ингредиенты
печенье (не сахарное; крокеты) - 200 г
шоколад белый - 50 г
шоколад темный (содержание какао 40-50%) - 200 г
шоколад темный (содержание какао более 70%) - 100 г
орехи грецкие - 100 г
сливки (20 и более %) - 250 мл
сахар - 1 ст. л.
масло сливочное - 100 г
какао-порошок - для посыпки
ягода - для украшения
шоколад белый - 50 г
шоколад темный (содержание какао 40-50%) - 200 г
шоколад темный (содержание какао более 70%) - 100 г
орехи грецкие - 100 г
сливки (20 и более %) - 250 мл
сахар - 1 ст. л.
масло сливочное - 100 г
какао-порошок - для посыпки
ягода - для украшения
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Шоколадный торт с орехами без выпечки - быстрый десерт. Процесс приготовления:
- Ломаем крупными кусками печенье, белый шоколад, орехи. Черный шоколада и горький измельчаем в блендере.
- Сливки, масло, сахар кладем в кастрюлю, ставим на огонь и доводим до кипения.
- Вливаем в измельченный темный шоколад, перемешиваем до полного растворения шоколада. Даем остыть, но не застывать.
- Остывшим шоколадом заливаем смесь печенья с орехами и белым шоколадом. Хорошо перемешиваем.
- Вылить смесь в форму и поставить в холодильник до полного застывания, а лучше на ночь. Достать застывший торт, посыпать порошком какао или измельченными орехами, украсить ягодами. Готово.
Пищевая ценность
- ◈Калории: 294.89 ккал.
- ◈Жиры: 14.05 г.
- ◈Углеводы: 35.44 г.
- ◈Белок: 6.75 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!