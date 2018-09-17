Шоколадный торт с орехами без выпечки - быстрый десерт

Ингредиенты

печенье (не сахарное; крокеты) - 200 г

шоколад белый - 50 г

шоколад темный (содержание какао 40-50%) - 200 г

шоколад темный (содержание какао более 70%) - 100 г

орехи грецкие - 100 г

сливки (20 и более %) - 250 мл

сахар - 1 ст. л.

масло сливочное - 100 г

какао-порошок - для посыпки

ягода - для украшения