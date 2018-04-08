Пирог лимонный - выпечка. Процесс приготовления:

В отдельной емкости смешать яйцо, 100 мл воды и майонез. Закипятить воду и положить в нее лимоны.

Муку просеять, всыпать соду и влить яично-майонезную смесь. Замесить мягкое тесто. Полученный шар теста разделить пополам и раскатать тонкий пласт, смазать противень маслом или выстелить промасленной пекарской бумагой. С помощью скалки перенести лист теста на противень.

Ошпаренные лимоны промыть в холодной воде, натереть на крупной терке или пропустить через мясорубку, добавить сахар и крахмал. Перемешать.

Выложить начинку ровным слоем на подготовленный лист теста. Раскатать вторую половину и накрыть . Закрепить края с помощью вилки.