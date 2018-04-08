Пирог лимонный - выпечка
✑ Автор • Rj
Пирог лимонный можно приготовить не только из дрожжевого теста, предлагаем интересный рецепт этой выпечки, простой и быстрый.
Ингредиенты
мука пшеничная - 220 г
вода - 100 мл
яйцо куриное - 1 шт
майонез - 2 ст. л.
сода - 0,5 ч. л.
лимон (крупных)- 3 шт
сахар - 185 г
крахмал кукурузный - 15 г
вода - 100 мл
яйцо куриное - 1 шт
майонез - 2 ст. л.
сода - 0,5 ч. л.
лимон (крупных)- 3 шт
сахар - 185 г
крахмал кукурузный - 15 г
Время приготовления (40 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Пирог лимонный - выпечка. Процесс приготовления:
- В отдельной емкости смешать яйцо, 100 мл воды и майонез. Закипятить воду и положить в нее лимоны.
- Муку просеять, всыпать соду и влить яично-майонезную смесь. Замесить мягкое тесто. Полученный шар теста разделить пополам и раскатать тонкий пласт, смазать противень маслом или выстелить промасленной пекарской бумагой. С помощью скалки перенести лист теста на противень.
- Ошпаренные лимоны промыть в холодной воде, натереть на крупной терке или пропустить через мясорубку, добавить сахар и крахмал. Перемешать.
- Выложить начинку ровным слоем на подготовленный лист теста. Раскатать вторую половину и накрыть . Закрепить края с помощью вилки.
- Выпекать в разогретой до 200о духовке минут 15-20, пока не подрумянится. Достать из духовки и накрыть мокрым полотенцем. Когда остынет, посыпать сахарной пудрой и порезать на красивые ромбики или квадратики. Лимонный пирог готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 318.56 ккал.
- ◈Жиры: 18.01 г.
- ◈Углеводы: 36.88 г.
- ◈Белок: 5.18 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!