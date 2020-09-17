Ботлихский пирог - простая выпечка. Процесс приготовления:

Для теста слегка подогреем кефир и добавим туда соду, перемешаем, добавим сахар, муку. Яйцо взобьем со сметаной, добавим растопленное сливочное масло. Соединим все ингредиенты и замесим мягкое тесто.

Тесто сделаем вечером, например в субботу, завернем в пищевую пленку и оставим до утра в комнате. Перед приготовлением тесто разделим на три неравные части. Одну побольше и две одинаковые, поменьше.

Теперь готовим начинку. Промытую и просушенную курагу измельчаем с половиной сахара в блендере или пропускаем через мясорубку, а потом смешиваем с сахаром.

Также измельчаем орехи и смешиваем с сахаром. Форму для запекания смазываем маслом, самый большой кусочек теста раскатываем по диаметру формы и укладываем в форму, формируя бортики. На первый слой выкладываем орехи, (оставим немного для верха) и накрываем раскатанным слоем теста. На этот слой выкладываем слой кураги. Накрываем третьим слоем теста, смазываем желтком и посыпаем остальными орехами.