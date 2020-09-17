Ботлихский пирог - простая выпечка
✑ Автор • Rj
Ботлихский пирог - действительно простая выпечка, при этом пирог может храниться достаточно долго. Родом он из Дагестана, название от местности, где его делают. Тесто бездрожжевое, начинка из ореха и кураги. Пирог вкусен теплым и остывшим, более того, его можно заморозить и разогреть когда понадобится.
Ингредиенты
для теста
мука пшеничная - 450 г,
кефир - 100 мл,
сода - 5 г,
сметана - 100 г,
масло сливочное - 100 г,
сахар - 70 г,
яйцо куриное (+ желток смазать пирог) - 1 шт,
для начинки
курага - 200 г,
орехи грецкие - 200 г,
сахар - 150 г.
мука пшеничная - 450 г,
кефир - 100 мл,
сода - 5 г,
сметана - 100 г,
масло сливочное - 100 г,
сахар - 70 г,
яйцо куриное (+ желток смазать пирог) - 1 шт,
для начинки
курага - 200 г,
орехи грецкие - 200 г,
сахар - 150 г.
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (16 порций)
Ботлихский пирог - простая выпечка. Процесс приготовления:
- Для теста слегка подогреем кефир и добавим туда соду, перемешаем, добавим сахар, муку. Яйцо взобьем со сметаной, добавим растопленное сливочное масло. Соединим все ингредиенты и замесим мягкое тесто.
- Тесто сделаем вечером, например в субботу, завернем в пищевую пленку и оставим до утра в комнате. Перед приготовлением тесто разделим на три неравные части. Одну побольше и две одинаковые, поменьше.
- Теперь готовим начинку. Промытую и просушенную курагу измельчаем с половиной сахара в блендере или пропускаем через мясорубку, а потом смешиваем с сахаром.
- Также измельчаем орехи и смешиваем с сахаром. Форму для запекания смазываем маслом, самый большой кусочек теста раскатываем по диаметру формы и укладываем в форму, формируя бортики. На первый слой выкладываем орехи, (оставим немного для верха) и накрываем раскатанным слоем теста. На этот слой выкладываем слой кураги. Накрываем третьим слоем теста, смазываем желтком и посыпаем остальными орехами.
- Отправляем в духовку при 190о на 40 минут, следим, чтобы не пригорел. Готовый пирог оставляем на столе и ждем чтобы остыл. Ботлихский пирог - простая выпечка готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 370.40 ккал.
- ◈Жиры: 16.80 г.
- ◈Углеводы: 48.90 г.
- ◈Белок: 6.70 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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