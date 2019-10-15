Кокосовый яблочный пирог
✑ Автор • Rj
Вот еще один вариант яблочного пирога. Важный ингредиент - яблоки, а так же кокосовая стружка. Пирог получается мягкий и сочный.
Ингредиенты
яйцо куриное - 4 шт
мука - 200 г
стружка кокосовая - 50 г
сахар - 150 г
сливочное масло - 150 г
корица - 1/2ч л
сода - 1/2 ч л
цедра лимона - 1 ст л
яблоко - 6 шт
мука - 200 г
стружка кокосовая - 50 г
сахар - 150 г
сливочное масло - 150 г
корица - 1/2ч л
сода - 1/2 ч л
цедра лимона - 1 ст л
яблоко - 6 шт
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Кокосовый яблочный пирог. Процесс приготовления:
- Растираем яйца с сахаром.
- Добавляем масло, муку, кокосовую стружку, соду, цедру лимона и корицу. Замешиваем тесто.
- Половину теста выкладываем на застеленный пергаментом противень. Яблоки чистим и режем произвольной формы. Выкладываем на тесто.
- На яблоки наносим слой из остального теста. Выпекаем сорок минут при 180о. Кокосовый яблочный пирог готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 152.91 ккал.
- ◈Жиры: 5.33 г.
- ◈Углеводы: 15.84 г.
- ◈Белок: 9.82 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!