Творожный пирог с грушами - осенняя выпечка
✑ Автор • Rj
Осенняя пора вдохновляет не только на стихи и картины, но и на замечательную выпечку. Сейчас в продаже большой выбор спелых, сочных и ароматных груш. Давайте приготовим творожный пирог с этими плодами осени. Пирог очень похож на чизкейк, но тем не менее это пирог.
Ингредиенты
для теста
холодное сливочное масло - 150 г.
мука - 250 г.
мелкий сахар (можно меньше или пропустить) - 75 г.
яйцо - 1 шт
соль - щепотка
для начинки
мягкий творог (или 200 г. творога + 2 ст. л. сметаны 20%) - 350 г.
яйца - 2 шт
крахмал - 2 ст. л.
корица - 1 ч. л.
сахарная пудра - 50 г.
лимонный сок - 2 ст. л.
груши (лучше с красной кожицей) - 1-2 небольшие
холодное сливочное масло - 150 г.
мука - 250 г.
мелкий сахар (можно меньше или пропустить) - 75 г.
яйцо - 1 шт
соль - щепотка
для начинки
мягкий творог (или 200 г. творога + 2 ст. л. сметаны 20%) - 350 г.
яйца - 2 шт
крахмал - 2 ст. л.
корица - 1 ч. л.
сахарная пудра - 50 г.
лимонный сок - 2 ст. л.
груши (лучше с красной кожицей) - 1-2 небольшие
Время приготовления (2 часа 30 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Творожный пирог с грушами - осенняя выпечка. Процесс приготовления:
- Просеиваем муку, добавляем масло, порезанное на мелкие кусочки и еще рубим крупным ножом, чтобы образовалась мелкая мучная крошка. В крошку добавляем сахар, соль и взбитое яйцо. Замешиваем тесто и скатываем в шар. Отправляем в холодильник, завернув в пленку. Тем временем готовим начинку. Отделяем белки от желтков. Желтки добавляем в творог, добавляем корицу, крахмал и взбиваем до однородности.
- Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной 0,5 см. Выкладываем в форму для запекания, формируем бортики и накалываем дно вилкой. Отправляем в разогретую до 200о духовку на 5-10 минут, чтобы корж слегка подрумянился. Взбиваем белки и постепенно добавляем сахарную пудру.
- Соединяем творожную и белковую массу, выливаем в подрумяненную заготовку из теста. Режем грушу на тонкие дольки, предварительно удалив сердцевину, сбрызгиваем лимонным соком. Раскладываем грушевые дольки в творожную массу, слегка присыпаем сахаром и корицей.
- Запекаем в духовке при 180о около 40 минут. Достаем из духовки и даем остыть. Нарезаем на порции и подаем. Творожный пирог с грушами - осенняя выпечка готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 285.21 ккал.
- ◈Жиры: 10.56 г.
- ◈Углеводы: 38.51 г.
- ◈Белок: 9.13 г.
- ◈Порция: 100 грамм
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!