Творожный пирог с грушами - осенняя выпечка. Процесс приготовления:

Просеиваем муку, добавляем масло, порезанное на мелкие кусочки и еще рубим крупным ножом, чтобы образовалась мелкая мучная крошка. В крошку добавляем сахар, соль и взбитое яйцо. Замешиваем тесто и скатываем в шар. Отправляем в холодильник, завернув в пленку. Тем временем готовим начинку. Отделяем белки от желтков. Желтки добавляем в творог, добавляем корицу, крахмал и взбиваем до однородности.

Охлажденное тесто раскатываем в пласт толщиной 0,5 см. Выкладываем в форму для запекания, формируем бортики и накалываем дно вилкой. Отправляем в разогретую до 200о духовку на 5-10 минут, чтобы корж слегка подрумянился. Взбиваем белки и постепенно добавляем сахарную пудру.

Соединяем творожную и белковую массу, выливаем в подрумяненную заготовку из теста. Режем грушу на тонкие дольки, предварительно удалив сердцевину, сбрызгиваем лимонным соком. Раскладываем грушевые дольки в творожную массу, слегка присыпаем сахаром и корицей.