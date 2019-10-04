Песочное печенье с вареньем
✑ Автор • Rj
Простое домашнее песочное печенье с незамысловатой начинкой из варенья, которое всегда найдется в доме. Для теста также все ингредиенты просты и доступны. Печенье получается хрустящее и рассыпчатое, в меру сладкое. В общем, самое то к вечернему чайку или утреннему кофе.
Ингредиенты
мука пшеничная - 270 г
масло сливочное - 120 г
кефир - 100 мл
разрыхлитель теста - 1 ч. л.
сахар - 100 г
яйцо куриное - 1 шт
соль - 1 щепот.
варенье (желательно с кислинкой) - 8 ст. л.
орехи грецкие - 60 г
крахмал - 2 ст. л.
масло сливочное - 120 г
кефир - 100 мл
разрыхлитель теста - 1 ч. л.
сахар - 100 г
яйцо куриное - 1 шт
соль - 1 щепот.
варенье (желательно с кислинкой) - 8 ст. л.
орехи грецкие - 60 г
крахмал - 2 ст. л.
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (15 порций)
Песочное печенье с вареньем. Процесс приготовления:
- Размягченное сливочное масло перетереть в крошку с мукой. Яйцо взбить с сахаром, солью и кефиром.
- В мучную крошку добавить разрыхлитель и влить яичную смесь. Замесить мягкое тесто.
- Разделить тесто на четыре части и каждую раскатать в пласт. Каждый пласт посыпать крахмалом.
- На каждый пласт нанести слой варенья около 2 ст.л. Посыпать измельченным грецким орехом.
- Свернуть в рулеты и выложить на противень, застеленный пергаментом. Края хорошо закрепить, рулеты приплюснуть к поверхности противня. Выпекать в духовке при 180о полчаса. Готовые рулеты разрезать на полоски шириной 3-5 см еще горячими. Песочное печенье с вареньем готово!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 416.12 ккал.
- ◈Жиры: 15.81 г.
- ◈Углеводы: 61.82 г.
- ◈Белок: 6.81 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!