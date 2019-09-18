Сербский кох - нежный десерт. Процесс приготовления:

Отделить белки и желтки. Белки взбить в очень крепкую пену, постепенно добавляя сахар.

Затем, продолжая взбивать, постепенно добавить желтки. В результате объем смеси должен увеличиться вдвое. Затем в отдельной миске смешать просеянную муку, разрыхлитель и манную крупу. Добавить сухие ингредиенты к яичной смеси и, осторожно, от краев к центру, перемешать до однородности.

Форму для запекания смазать маслом и посыпать манкой. Вылить тесто. Слегка стряхнуть, чтобы оно ровно легло в форме.

Отправить в духовку при 180о на 25 минут. Готовность проверять деревянной палочкой. Пока выпекается пирог, поставить на огонь молоко, довести до кипения, всыпать ванилин и сахар. Перемешать и снять с огня.