Сербский кох - нежный десерт
✑ Автор • tanya
Достаточно простой рецепт - делаем нежное заливное тесто, а готовый пирог пропитываем сладким молоком. Получается очччень нежно. С чашечкой чая или кофе на завтрак, не откажутся даже самые привередливые граждане.
Ингредиенты
сахар - 6 ст. л. без верха (для теста)+ 3ст. л. без верха (в молоко)
крупа манная - 4 ст. л. с верхом
мука высшего сорта - 4 ст. л. (так же с горочкой)
яйцо куриное - 6 штук
ванилин - 1 грамм
разрыхлитель - 1 ч. л.
молоко - 0.5 л
крупа манная - 4 ст. л. с верхом
мука высшего сорта - 4 ст. л. (так же с горочкой)
яйцо куриное - 6 штук
ванилин - 1 грамм
разрыхлитель - 1 ч. л.
молоко - 0.5 л
Время приготовления (80 минут)
Ингредиентов на (12 порций)
Сербский кох - нежный десерт. Процесс приготовления:
- Отделить белки и желтки. Белки взбить в очень крепкую пену, постепенно добавляя сахар.
- Затем, продолжая взбивать, постепенно добавить желтки. В результате объем смеси должен увеличиться вдвое. Затем в отдельной миске смешать просеянную муку, разрыхлитель и манную крупу. Добавить сухие ингредиенты к яичной смеси и, осторожно, от краев к центру, перемешать до однородности.
- Форму для запекания смазать маслом и посыпать манкой. Вылить тесто. Слегка стряхнуть, чтобы оно ровно легло в форме.
- Отправить в духовку при 180о на 25 минут. Готовность проверять деревянной палочкой. Пока выпекается пирог, поставить на огонь молоко, довести до кипения, всыпать ванилин и сахар. Перемешать и снять с огня.
- Готовый пирог разрезать на порции и залить молоком. Поставить в холод для пропитки. Сербский кох - нежная выпечка готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 200.40 ккал.
- ◈Жиры: 5.70 г.
- ◈Углеводы: 31.30 г.
- ◈Белок: 6.00 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!