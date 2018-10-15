Заливной пирог с картошкой - несладкая выпечка
✑ Автор • tanya
Заливные пироги очень просты и в то же время вкусные. Даже начинающий кулинар мигом приготовит эту интересную выпечку и удивит своих близких. Пирог с картошкой питательный, и очень вкусный.
Ингредиенты
картофель – 4 крупных клубня
лук репчатый – 1 штука
майонез – 200 грамм
яйца куриные – 2 штуки
кефир – 500 миллилитров
сахар – 1-2 столовые ложки
сода пищевая – 1 чайная ложка
мука – 2-3 стакана
соль – 1 щепотка
перец черный молотый – по вкусу
масло растительное – для жарки
лук репчатый – 1 штука
майонез – 200 грамм
яйца куриные – 2 штуки
кефир – 500 миллилитров
сахар – 1-2 столовые ложки
сода пищевая – 1 чайная ложка
мука – 2-3 стакана
соль – 1 щепотка
перец черный молотый – по вкусу
масло растительное – для жарки
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (6 порций)
Заливной пирог с картошкой - несладкая выпечка. Процесс приготовления:
- Картофель почистить и нарезать пластинами, приварить недолго в кипящей воде. Лук мелко порезать и пассеровать в растительном масле.
- Для теста в кефир кладем соду, вбиваем яйца и взбиваем, добавляем майонез, соль, перемешиваем. Постепенно всыпаем муку и перемешиваем, тесто должно быть консистенции как для оладий.
- Форму для запекания смазываем маслом и и выливаем половину теста, слегка потряхивая форму разравниваем тесто по поверхности дна формы для запекания.
- Выкладываем картель и обжаренный лук на тесто и заливаем остальным. Ставим в духовку при 180о.
- Когда пирог подрумянится, это коло 35 минут, достаем и даем немного остыть. Заливной пирог - несладкая выпечка готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 246.47 ккал.
- ◈Жиры: 11.13 г.
- ◈Углеводы: 29.31 г.
- ◈Белок: 5.34 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!