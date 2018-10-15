Заливной пирог с картошкой - несладкая выпечка. Процесс приготовления:

Картофель почистить и нарезать пластинами, приварить недолго в кипящей воде. Лук мелко порезать и пассеровать в растительном масле.

Для теста в кефир кладем соду, вбиваем яйца и взбиваем, добавляем майонез, соль, перемешиваем. Постепенно всыпаем муку и перемешиваем, тесто должно быть консистенции как для оладий.

Форму для запекания смазываем маслом и и выливаем половину теста, слегка потряхивая форму разравниваем тесто по поверхности дна формы для запекания.

Выкладываем картель и обжаренный лук на тесто и заливаем остальным. Ставим в духовку при 180о.