Пирог заливной с целыми яблоками и творожной заливкой - выпечка на десерт
✑ Автор • tanya
Пирог заливной с целыми яблоками и творожной заливкой - выпечка на десерт, пирог получается интересным и нарядным. Печеные яблоки в творожной заливке, начиненные орехами и изюмом и в хрустящей тарелке из песочного теста вкусно необыкновенно!
Ингредиенты
тесто
масло сливочное - 100 г
сметана - 40 г
желток яичный - 1 шт
сахар - 30 г
мука пшеничная - 200 г
разрыхлитель теста - 5 г
начинка
творог - 450 г
сметана - 150 г
сахар - 100 г
крупа манная - 50 г
яйцо куриное (+белок) - 2 шт
яблоко - 4 шт
изюм - 50 г
орехи - 50 г
коньяк (по желанию) - 3 ст. л.
корица - по вкусу
ванильный сахар - пакетик
масло сливочное - 100 г
сметана - 40 г
желток яичный - 1 шт
сахар - 30 г
мука пшеничная - 200 г
разрыхлитель теста - 5 г
начинка
творог - 450 г
сметана - 150 г
сахар - 100 г
крупа манная - 50 г
яйцо куриное (+белок) - 2 шт
яблоко - 4 шт
изюм - 50 г
орехи - 50 г
коньяк (по желанию) - 3 ст. л.
корица - по вкусу
ванильный сахар - пакетик
Время приготовления (90 минут)
Ингредиентов на (10 порций)
Пирог заливной с целыми яблоками и творожной заливкой - выпечка на десерт. Процесс приготовления:
- Сахар, желток, муку, сметану и разрыхлитель перетереть в блендере. Замесить тесто и раскатать его в пласт толщиной примерно 5 мм. Форму для запекания смазать маслом и разложить тесто по форме с бортиками.
- Яблоки помыть и удалить сердцевину. Изюм промыть и залить коньяком. Орехи измельчить. Творог взбить блендером с яйцом и белком, добавить сахар, ванильный сахар, сметану и манную крупу.
- Яблоки выложить на тесто и заполнить начинкой из орехов и изюма (предварительно слить коньяк), если хотите добавьте сахара. Залить подготовленным творогом. Запекать в духовке при 180о 45 минут. Готовый пирог посыпать ореховой крошкой. Пирог заливной с целыми яблоками и творожной заливкой - выпечка на десерт готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 171.05 ккал.
- ◈Жиры: 1.55 г.
- ◈Углеводы: 31.97 г.
- ◈Белок: 7.59 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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