Пирог заливной с целыми яблоками и творожной заливкой - выпечка на десерт

Ингредиенты

тесто

масло сливочное - 100 г

сметана - 40 г

желток яичный - 1 шт

сахар - 30 г

мука пшеничная - 200 г

разрыхлитель теста - 5 г

начинка

творог - 450 г

сметана - 150 г

сахар - 100 г

крупа манная - 50 г

яйцо куриное (+белок) - 2 шт

яблоко - 4 шт

изюм - 50 г

орехи - 50 г

коньяк (по желанию) - 3 ст. л.

корица - по вкусу

ванильный сахар - пакетик