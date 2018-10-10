Пирог заливной с грибами - несладкая выпечка
✑ Автор • tanya
Предлагаем рецепт очень простого пирога, который готовится на раз, справится даже самая неумеха. Все смешиваем заливаем и в духовку - вкусный, пышный пирог к чаю или кофе для гостей и домашних готов!
Ингредиенты
тесто
кефир - 160 мл
майонез - 100 г
яйцо куриное - 2 шт
соль - по вкусу
сода - 0,25 ч. л.
мука пшеничная - 120 г
начинка
грибы (любые) - 200 г
лук репчатый (крупная) - 1 шт
соль - по вкусу
перец черный молотый - по вкусу
масло растительное - для жарки
кефир - 160 мл
майонез - 100 г
яйцо куриное - 2 шт
соль - по вкусу
сода - 0,25 ч. л.
мука пшеничная - 120 г
начинка
грибы (любые) - 200 г
лук репчатый (крупная) - 1 шт
соль - по вкусу
перец черный молотый - по вкусу
масло растительное - для жарки
Время приготовления (60 минут)
Ингредиентов на (8 порций)
Пирог заливной с грибами - несладкая выпечка. Процесс приготовления:
- Грибы можно использовать любые, можно самим собрать, можно купить шампиньоны. Моем, если надо чистим, режем пластинами. Для теста берем кефир, наливаем в миску, в которой будем делать тесто.
- Добавляем соду, она погасится кефиром, затем добавляем майонез, немного соли, яйцо, все перемешать.
- Постепенно добавляем муку и замешиваем жидкое тесто, до консистенции очень густой сметаны. Заливаем половину теста в форму для запекания.
- На слой теста выкладываем нарезанные грибы и нарезанный очень тонкими полукольцами лук, который предварительно обжариваем в растительном масле. Поверх грибов выливаем остальное тесто. Ставим в духовку при 180о выпекаем 40 минут. Пирог заливной с грибами - несладкая выпечка готов!
Пищевая ценность
- ◈Калории: 218.69 ккал.
- ◈Жиры: 7.48 г.
- ◈Углеводы: 23.04 г.
- ◈Белок: 5.19 г.
- ◈Порция: 100 грамм
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Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем. Чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями сайта, включая возможность запоминать рецепты и другие полезные дополнения!