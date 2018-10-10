Пирог заливной с грибами - несладкая выпечка. Процесс приготовления:

Грибы можно использовать любые, можно самим собрать, можно купить шампиньоны. Моем, если надо чистим, режем пластинами. Для теста берем кефир, наливаем в миску, в которой будем делать тесто.

Добавляем соду, она погасится кефиром, затем добавляем майонез, немного соли, яйцо, все перемешать.

Постепенно добавляем муку и замешиваем жидкое тесто, до консистенции очень густой сметаны. Заливаем половину теста в форму для запекания.